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Четверг, 16 июня 2022, 15:11 мск

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Власти Подмосковья вводят санкции для управляющих компаний за недостоверные сведения о техсостоянии домов

Управляющим организациям и органам местного самоуправления будут грозить штрафы в случае предоставления неполных или недостоверных сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.

Соответствующие изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» и в Кодекс Московской области об административных правонарушениях приняты Мособлдумой, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Ответственность предлагается ввести в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц – от 5 тыс до 10 тыс рублей, на юридических лиц – от 20 тыс до 50 тыс рублей», – заявил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Авторы законопроекта отметили в пояснительной записке, что представление неполных и некорректных данных о техническом состоянии МКД ведет к искажению сведений о состоянии жилищного фонда, а также невозможности корректного планирования работ по текущему и капитальному ремонту.

«Нарушать порядок мониторинга технического состояния многоквартирных домов недопустимо. Ведь благодаря вовремя предоставленной актуальной информации можно заблаговременно планировать работы по ремонту домов, а также оперативно выявить ветхий жилой фонд, признать дома аварийными и подлежащими сносу. Главная задача создать максимально комфортные и безопасные условия проживания наших жителей», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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