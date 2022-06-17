Сведения о земельных участках в Подмосковье теперь можно получить в онлайн режиме

Минмособлимущество запустило новый проект – Telegram-бот, позволяющий в онлайн режиме получить сведения о земельных участках, находящихся в собственности Московской области и муниципалитетов. Сервис также поможет подобрать подходящий участок для бизнес-проектов, сообщает пресс-служба министерства.

«Получить информацию о земельных участках, находящихся в областной и муниципальной собственности теперь можно в течение минуты. Это можно сделать с помощью нового чат-бота. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу. Автоматизация в области недвижимости позволит, во-первых, сэкономить время наших жителей, а, во-вторых, получить полную и достоверную информацию об интересующем объекте», – пояснила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Чтобы узнать информацию о земельном участке, выставленном Миноблимуществом в аренду или на торги, достаточно отправить в телеграм-бот @infoOfPropertyMRBot кадастровый номер или воспользоваться меню. Получить кадастровый номер можно в публичной кадастровой карте на сайте, введя интересующий адрес. На основе полученного кадастрового номера бот даст пользователю соответствующий ответ.

«Мы создали очень простой и удобный сервис – Telegram-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о земельных участках, выставленных в аренду или на торги: местоположение, категорию, площадь, вид разрешенного использования. При этом есть еще полезная функция: если участок необходимо подобрать для реализации бизнес-проекта, бот направит заявителя на Инвестпортал Московской области», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Москва, Андрей Дорофеев

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