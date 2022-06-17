Жительница Подмосковья до самых родов не подозревала о своей беременности

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова спасли жизнь ребенка после преждевременных домашних родов. Как выяснилось, молодая мама не подозревала о беременности и не наблюдалась у врача, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Когда уже ребенок родился, они вызвали скорую. Их сразу привезли к нам. И сказать, что новоиспеченные мама и папа были удивлены, а они в этот момент были дома вдвоем, это не сказать ничего», – рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.

Когда начались схватки, женщина подумала, что чем-то отравилась, поэтому и болит живот. Только когда родился малыш, они с мужем поняли, что стали родителями.

Малыш родился раньше времени – на 30 неделе беременности, весом всего 1300 г. Медики оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас он находится в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей под постоянным контролем врачей.

«Малыш будет у нас еще какой-то период времени, так как детей, рожденных раньше времени, мы наблюдаем в основном до гестационного срока, то есть до того момента, когда он должен был появиться на свет. Только за 5 месяцев этого года у нас родилось 6 малышей, в том числе тройняшки с очень низкой массой тела – до 1 500 г. Сейчас почти все они уже выписаны, развиваются и активно набирают вес. Некоторые уже догнали своих сверстников», – добавила врач.

Москва, Андрей Дорофеев

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