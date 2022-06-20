В Подмосковье введут обязательную регистрацию домашних животных

Законопроект о введении обязательной регистрации домашних животных планируется рассмотреть на ближайшем заседании Московской областной думы. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа Подмосковья.

«В Подмосковье могут ввести обязательную регистрацию домашних животных. Мособлдума рассмотрит законопроект на ближайшем заседании. Перечень животных, подлежащих обязательной регистрации, будет устанавливаться правительством Московской области. Предполагается, что пока это будут только собаки», – отметили в пресс-службе.

Сейчас положения о регистрации животных предусмотрены только ветеринарным законодательством России.

Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку еще в феврале подготовил законопроект «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области».

«Тему регистрации домашних животных наш комитет обсуждал несколько лет, и уже пора переходить к конкретным действиям. Считаем, что регистрация питомцев позволит контролировать ответственное отношение к животным их владельцев, и что важно – снизит количество бездомных животных», – отмечал ранее председатель комитета Сергей Керселян.

Москва, Андрей Дорофеев

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