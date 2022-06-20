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Понедельник, 20 июня 2022, 17:34 мск

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«Инородное тело»: подмосковный школьник после игры в футбол попал в серьезную неприятность

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) оказали помощь ребенку с инородным телом в локтевом суставе. Мальчик получил травму, играя в футбол во дворе дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«После неудачного удара мяч вылетел за пределы площадки и застрял в ветках дерева. Юный футболист полез за мячом. Не удержавшись на высоте, мальчик упал с дерева и напоролся рукой на сломанный сук, который вошел ему в руку на 8 сантиметров», – говорится в сообщении.

Девятисантиметровый сук прошел в нескольких миллиметрах от плечевой артерии. «В ходе операции врачи достали из локтевого сустава обломок дерева и установили специальную дренажно-промывную систему для обработки раны, так как она была сильно загрязнена, и врачи опасались, что возникнут воспалительные осложнения. 10 дней пациент находился на стационарном лечении, проводилась необходимая терапия. На данный момент опасений за здоровье пациента нет», – рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В данный момент функция сустава восстановлена полностью. Ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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