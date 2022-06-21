«Ну, куда это годится?!» – в Госдуме оценили планы правительства РФ

Бессмысленная налоговая и денежно-кредитная политика России мешает росту экономики и обнуляет все усилия по импортозамещению. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, кабинет министров не стравляется с решением задач, которые обозначил глава государства.

Парламентарий обратил внимание на дискуссию Петербургского экономического форума по денежно-кредитной политике России. «Идет, например, дискуссия между [вице-премьером Андреем] Белоусовым, который говорит, что надо таргетировать курс рубля, ЦБ ему отвечает – нет, надо таргетировать инфляцию. Отвечаю и тем, и другим – таргетировать нужно причины, которые мешают росту экономики», – заявил депутат.

«Что мешает росту экономики в данный момент? Конечно, нужно снижать учетную ставку до 4-4,5%. У нас сейчас уникальная ситуация, посмотрите: ставку снизили с 20% до 9,5%. Инфляция выросла? Инфляция упала. Она и дальше будет падать, потому что причина инфляции в другом. Я много раз с этой трибуны говорил о том, что задерите вы ставку до 20% – все равно не остановите инфляцию. Так оно и произошло. Поэтому надо дальше двигаться. Наконец-то ЦБ стал двигаться в нужном направлении. Смелее, пожалуйста! Двигайтесь в этом направлении, снижайте до 4-4,5%. Потому что тогда реальное кредитование секторов экономики, создающих максимальную добавленную стоимость, будет в районе 7-7,5% годовых. При норме рентабельности по чистой прибыли примерно 4-5% – это подъемные цифры. В этом случае пойдет реальное кредитование бизнеса. Сейчас его нет. И ЦБ это подтверждает – снизили учетную ставку с 20 до 9,5% – кредитования нет», – пояснил депутат.

«Уже сейчас практически 70% маржи у промышленных предприятий уходит на то, что бы обслуживать свою «оборотку» и отдавать банкам. Это надо менять. Весь банковский сектор – это всего лишь сервисная служба, которая обслуживает те производства, которые создают добавленную стоимость. Или не так? У нас банки создают добавленную стоимость или промпредприятия? Вы определитесь», – подчеркнул Гартунг.

При этом депутат отметил, что без снятия ограничений на ввоз валюты и последующего возврата курса рубля к докризисному уровню все усилия по импортозамещению сводятся к нулю. «Бюджетные инвестиции в инфраструктурные проекты, о которых мы сейчас говорим и которые готовятся практически около 3 трлн рублей, – они пойдут не на покупку китайской техники, как сейчас происходит при нынешнем курсе, а пойдут на заказы для машиностроителей, которые производят продукцию в РФ, и увеличат маржинальность продуктов, которые производятся в рамках импортозамещения. Меньше денег нужно будет датировать», – констатировал депутат.

Парламентарий полагает, что для роста экономики необходимо менять систему налогообложения в сырьевых отраслях. «Последние данные – отрицательный акциз, за пять месяцев триллион рублей вернули. При нынешнем курсе – это почти 20 млрд долларов. Ну, куда это годится, коллеги? Много раз про это говорил, нужно отменять налоговый маневр в нефтяной отрасли, нужно переносить тяжесть налоговой нагрузки на экспорт, нужно отменять или снижать ставки по акцизам и НДПИ. То же самое – в металлургии. Выросли цены на металл- ввели акцизы на жидкую сталь, подняли НДПИ. Сейчас конъюнктура изменилась, цены пошли вниз – в районе 50-60 тысяч за лист. Посмотрите, сколько в этих 50-60 тысячах налогов – около 20 тысяч. То есть, фактически, если бы этого НДПИ не было, то цена на металл вернулась бы к январю 21-го года. А это примерно 32 тысячи за тонну. Представьте себе, какую экономию мы бы получили при расходовании государственных денег на приоритетные нацпроекты», – пояснил он.

«С учетом уже созданных инструментов по поддержке импортозамещения мы можем показать рост в обрабатывающих отраслях уже в этом году очень серьезный… Мы можем остановиться в этом году на падении ВВП в районе 3-4%, а в следующем году уже получить рост в районе 5-6%. Мы не просто снивелируем это падение в течение двух лет. Мы перестроим свою экономику... Самое главное – что этот рост будет обеспечен действительно отраслями, создающими максимальную добавленную стоимость, а это соответственно, фонд оплаты труда, доходы бюджета и, конечно, доходы граждан», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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