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Четверг, 23 июня 2022, 12:08 мск

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Более десятка детей выпали из окон в Подмосковье с начала весны

С начала весны в Подмосковье 11 детей выпали из окон, выжить удалось только пятерым. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следкомитета.

«На территории Московской области с марта 2022 года зафиксировано выпадение 11 детей из окон, в результате 6 малолетних погибли», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что подавляющее большинство подобных происшествий происходят с детьми в возрасте от 1 до 9 лет.

«Как правило, это обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. Во многих случаях причиной выпадения детей из окон становятся москитные сетки. Внешне они создают иллюзию закрытого окна, и дети, облокотившись на них, выдавливают конструкцию сетки – в результате чего происходит выпадение ребенка», – пояснили в следуправлении.

В связи с этим сотрудники ГСУ СК по Московской области провели на улицах нескольких городов профилактические беседы с гражданами, имеющими несовершеннолетних детей. Кроме этого, следователи раздали прохожим информационные листовки с подробным описанием основных требований безопасности, соблюдения которых может предотвратить трагедию и спасти жизнь ребенка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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