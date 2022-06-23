Выплату на ребенка в Подмосковье можно получить по месту фактического проживания

В Подмосковье семьи смогут получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не только по месту постоянной регистрации, но и по месту наличия временной регистрации. Соответствующие изменения в законодательство сегодня внесла Московская областная дума, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«На выплаты смогут рассчитывать порядка 3 тысяч семей в Московской области», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Право на получение выплаты имеет один из родителей или другой законный представитель ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения.

Ранее такую выплату семьи могли получить только по месту постоянной регистрации.

Москва, Андрей Дорофеев

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