В Подмосковье семьи погибших в СВО военных будут получать соцуслуги бесплатно

Семьям погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, будут предоставляться бесплатные социальные услуги. Соответствующий закон приняла сегодня Московская областная дума, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Семьи тех, кто, рискуя своей жизнью защищает нашу Родину, должны быть надлежаще социально защищены. Ранее мы уже установили единовременную выплату в размере 3 млн рублей семьям погибших при проведении специальной военной операции военнослужащих и сотрудников Росгвардии. При этом мы в постоянном режиме ведём работу над расширением системы социальных гарантий и поддержки для защитников нашей страны. И предоставление бесплатного соцобслуживания станет ещё одним важным шагом в этой работе», – заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Бесплатные соцуслуги смогут получить родители (либо мачеха и отчим), вдова или вдовец, не вступившие в повторный брак.

Как пояснила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, к услугам, которые смогут получить родственники погибших военных, относятся бесплатные курсы реабилитации, а также оздоровление в подмосковных учреждениях.

Из бюджета Московской области на эти цели будет выделено более 5,5 млн рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»