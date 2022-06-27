На 100% российская: в кассы московского метро поступили крупная партия карт «Тройка» с отечественных чипом

В Московский метрополитен поступило 200 тысяч карт «Тройка» с российским чипом. Это первая крупная партия транспортных карт, произведенная для столицы на базе ООО «МСП», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Замена чипа никак не скажется на работе карт – весь функционал остается прежним. Это такая же «Тройка», только теперь на 100% российская. Первая тысяча тестовых российских карт поступила в кассы в мае, а сейчас поставили большую партию – 200 тысяч штук. До конца 2022 года мы совместно с «МСП» разработаем более современный чип для транспортной и банковской сферы. Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, дефицита транспортных карт в столице не предвидится. До конца 2027 года для Московского метрополитена выпустят 19 миллионов отечественных «Троек».

В апреле 2022 года с российским чипом начали выпускать также карты москвича. Это позволяет сокращать сроки изготовления карт и не зависеть от импортных микросхем.

По новой карте москвича, как и прежде, можно получать скидки в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, на заправках и в других торговых точках, участвующих в программе лояльности. Пользователям также доступны социальные сертификаты для оплаты некоторых товаров. Единственное отличие – отсутствие возможности привязать карту к банковскому счету.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»