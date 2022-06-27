Редчайший смертельно опасный тромб обнаружили подмосковные врачи у подростка

В Видновской районной клинической больнице у 15-летнего подростка при прохождении профосмотра выявили редчайший смертельно опасный тромб. Во время беседы с неврологом школьник упомянул однократную потерю сознания, и специалист дополнительно назначил УЗИ сосудов шеи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В ходе диагностики у пациента был выявлен флотирующий – то есть зафиксированный только с одной стороны и обтекаемый потоком крови – тромб левой яремной вены. Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает. Выявленный подвижный тромб больших размеров располагался в крупном сосуде шеи и свидетельствовал о риске тромбоэмболии легочной артерии – это сложнейшее острое состояние, которое может закончиться летальным исходом», – рассказала врач УЗИ-диагностики детской поликлиники Видновской районной клинической больницы Полина Лаврова.

Благодаря своевременно проведенной диагностике, сейчас юный пациент находится под пристальным наблюдением специалистов и получает терапию кроворазжижающими препаратами, что позволило устранить жизнеугрожающее состояние. Предположительно смертельно опасный тромб стал осложнением после новой коронавирусной инфекции, которую ребенок перенес в тяжелой форме два месяца назад.

«Этот случай в очередной раз доказывает важность таких профилактических мероприятий, как профосмотры и диспансеризация, – добавила Лаврова. – Их нужно проходить как детям, так и взрослым, в особенности после перенесенной коронавирусной инфекции».

Москва, Андрей Дорофеев

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