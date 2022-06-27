Депутаты Мособлдумы задумались об учреждении Дня победы над крымским ханом

Московская областная дума планирует рассмотреть законодательную инициативу об установлении 2 августа нового дня воинской славы России – Дня победы русского войска над силами хана Девлет Гирея в битве при Молодях. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале.

«Разработке закинициативы предшествовала большая работа, в которой Мособлдума объединила усилия с Мосгордумой. Парламентами была проведена совместная конференция, по итогам которой и было принято решение признать дату битвы при Молодях Днём воинской славы России. Кроме этого, Мособлдумой были направлены обращения в минпросвещения РФ и в минкультуры РФ о более масштабном освещении битвы в учебниках истории, а также о съемках фильма и создании художественных произведений», – отметил он.

Брынцалов напомнил, что в Подмосковье уже установлена памятная дата «День битвы при Молодях», которую отмечают в последнюю субботу июля.

«В этот день происходит масштабная реконструкция. В 2019 Молодинское поле получило статус достопримечательного места», – подчеркнул спикер.

Брынцалов также обратил внимание, что в текущем году исполняется 450 лет победы русского войска в молодинском сражении.

Москва, Андрей Дорофеев

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