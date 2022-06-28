Четыре поселка для медиков создадут в Подмосковье

Четыре поселка для медиков появятся в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«По новой областной программе в Богородском округе 185 медиков получат земельные участки и смогут начать строить там свои дома. Программу «Поселок для врачей» мы реализуем в четырех пилотных городских округах: помимо Богородского, землю под строительство медики получают в Домодедово, Ступино и Сергиевом Посаде. Всего подобрано 544 участка общей площадью более 67 га. Собственный дом, земля – это новое качество жизни для людей благородной профессии», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время вручения медикам сертификатов на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе.

Поселок для врачей «Линия жизни» будет располагаться в рабочем поселке Обухово. Для этих целей выделен земельный массив площадью 20 гектаров. Каждому врачу будет предоставлено по 8-10 соток.

Всего на данный момент в четырех муниципалитетах предоставлено в безвозмездное пользование более 140 земельных участков, сообщила зампред регионального правительства Анна Кротова.

С июля прошлого года в регионе действует также губернаторская программа «Земля врачам». За это время земельные участки получили более 680 человек. С начала 2022 года – более 395. До конца года планируется обеспечить землей еще тысячу медиков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»