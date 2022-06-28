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Вторник, 28 июня 2022, 14:14 мск

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Получение субсидий на оплату ЖКУ упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили получение жителями региона субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Только с начала 2022 года за ней обратились более 100 тысяч жителей Московской области. Теперь получить услугу стало еще проще: благодаря оптимизации больше не нужно сверять документы в МФЦ», – отметила министр госуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, получить решение теперь можно в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Обратиться за получением субсидий могут жители Подмосковья, в том числе граждане Белоруссии и Киргизии, которые зарегистрированы в регионе. Чтобы подать заявление, расходы на оплату ЖКУ должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Субсидия будет предоставлена при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года. Ее размер определяется стандартами стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.

Обратиться за получением госуслуги можно на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Она предоставляется бесплатно, результат поступит в личный кабинет на сайте в течение 10 рабочих дней. Бумажный экземпляр при необходимости можно получить в МФЦ Подмосковья.

В настоящее время в Московской области в цифровом формате можно получить 245 услуг для жителей и бизнеса. Перечень пополняется.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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