Авиация разбрасывает над Подмосковьем вакцину

В лесах Подмосковья специалисты начали раскладывать вакцину против бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

«Планируется в ходе первой раскладки доставить порядка 300 тысяч доз вакцины средствами малой авиации и около 200 тысяч доз будет разложено вручную», – уточнил глава минэкологии региона Тихон Фирсов.

По его словам, вирусвакцина предназначена для иммунизации диких плотоядных животных – лисиц, енотовидных собак и других животных.

Раскладкой вакцины занимаются сотрудники управления государственного охотничьего надзора министерства экологии и природопользования Подмосковья совместно со специалистами ветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и охотпользователями.

Фирсов добавил, что наряду с профилактикой бешенства в Подмосковье проводится и работа по профилактике других заболеваний диких животных.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в первом квартале нынешнего года исследовано почти 500 проб от диких кабанов и более 200 проб от дикой птицы. «Случаев африканской чумы свиней и птичьего гриппа на сегодняшний день не выявлено», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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