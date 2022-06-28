Опухоль мозга величиной с кулак успешно удалили подмосковные врачи

Врачи Красногорской городской больницы удалили у пациента опухоль головного мозга, достигавшую 7 сантиметров в диаметре. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в больницу поступил 81-летний пациент со сниженной двигательной активностью, слабостью в левых конечностях. Также у него было обнаружено левостороннее снижение чувствительности и другие неврологические нарушения. Мужчине провели МРТ, которая показала наличие объемного образования в правой теменно-затылочной области. Опухоль достигла до 7 сантиметров в диаметре. Из-за новообразования произошло смещение серединных структур мозга влево до 12 мм.

«Опухоль давила на правое полушарие и как результат – пациент испытывал нарушение чувствительности и двигательной активности конечностей. Дальнейший рост новообразования грозил полной инвалидизацией. Пациенту проведена костно-пластическая трепанация черепа с применением безрамной стереотаксической нейронавигации. Выполнено микрохирургическое удаление объемного новообразования», – рассказал заведующий нейрохиругическим отделением Красногорской горбольницы Николай Карпов.

Операция прошла успешно. У пациента прошли неврологические дефекты – он начал ходить самостоятельно. Гистология показала, что опухоль была доброкачественной. В настоящий момент пациент выписан из больницы на амбулаторное наблюдение врача.

Москва, Андрей Дорофеев

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