Самый крупный жук Европы обнаружен в Подмосковье

Редчайший жук-рогач обнаружен на территории Сергиево-Посадского и Одинцовского округов Подмосковья. Об этом сообщило региональное министерство экологии и природопользования.

«Жук-рогач, или как его чаще называют, жук-олень – одно из интереснейших насекомых, это крупнейший жук Европы, – отметил глава минэкологии Тихон Фирсов. – Он занесен в Красную книгу России. К сожалению, популяция этих насекомых сокращается, в основном, из-за вырубки лесов и сбора отдельных особей коллекционерами, энтомологами-любителями. Поэтому я обращаюсь к жителям Подмосковья с просьбой оставлять жуков в природе. Теперь есть вероятность того, что популяция начнет восстанавливаться на севере и западе Подмосковья».

Об обнаружении редких жуков в министерство сообщили местные жители. В дальнейшем специалисты подтвердили информацию. В минэкологии назвали это одним из ценнейших наблюдений последних лет за редкими видами в Подмосковье.

Жук-олень – один из первых описанных видов насекомых, его упоминал еще древнеримский ученый Плиний в своей «Естественной истории». В 1758 году его вторично описал великий натуралист Карл Линней, дав ему видовое название cervus – олень. Это необычайно крупное насекомое: самцы достигают 85-миллиметровой длины, а подвиды оленей, обитающие в Турции и Сирии, вырастают до 100 и более мм.

Москва, Андрей Дорофеев

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