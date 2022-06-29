российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июня 2022, 14:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пора за земляникой: в лесах Подмосковья поспел новый урожай

Сезон земляники начался в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В лесах Подмосковья начался сезон одной из самых вкусных ягод – земляники. Часто можно встретить ее в сосновых лесах, она не терпит сильного затемнения, не встретишь ее и на открытых солнечных опушках. В отличие от садовых, лесные ягоды – мягкие. Желательно ее долго не хранить и лучше сразу употребить в пищу, или сделать заготовки – компоты, варенья или джемы», – пояснил председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

По его словам, «тихую охоту» любят многие жители области, но не все они ответственно относятся к походу в лес. «В предыдущие годы мы фиксировали возгорания вблизи мест сбора ягод и грибов, на далеких участках, которые никак не связаны с местами массового отдыха. Поэтому обращаюсь к тем, кто собирается отправиться за урожаем в лес – соблюдайте правила пожарной безопасности! Лес сейчас высушен, и любая искра может стать причиной серьезного пожара. Отдыхайте в лесу так, чтобы не стыдно было в него вернуться!» – добавил Баженов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Самый крупный жук Европы обнаружен в Подмосковье / Опухоль мозга величиной с кулак успешно удалили подмосковные врачи / Авиация разбрасывает над Подмосковьем вакцину / Получение субсидий на оплату ЖКУ упростили в Подмосковье / Четыре поселка для медиков создадут в Подмосковье / Депутаты Мособлдумы задумались об учреждении Дня победы над крымским ханом / Редчайший смертельно опасный тромб обнаружили подмосковные врачи у подростка / У подмосковного подростка во рту взорвался вейп: парню разорвало губы и нос

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Подмосковье,