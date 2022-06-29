Пора за земляникой: в лесах Подмосковья поспел новый урожай

Сезон земляники начался в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В лесах Подмосковья начался сезон одной из самых вкусных ягод – земляники. Часто можно встретить ее в сосновых лесах, она не терпит сильного затемнения, не встретишь ее и на открытых солнечных опушках. В отличие от садовых, лесные ягоды – мягкие. Желательно ее долго не хранить и лучше сразу употребить в пищу, или сделать заготовки – компоты, варенья или джемы», – пояснил председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

По его словам, «тихую охоту» любят многие жители области, но не все они ответственно относятся к походу в лес. «В предыдущие годы мы фиксировали возгорания вблизи мест сбора ягод и грибов, на далеких участках, которые никак не связаны с местами массового отдыха. Поэтому обращаюсь к тем, кто собирается отправиться за урожаем в лес – соблюдайте правила пожарной безопасности! Лес сейчас высушен, и любая искра может стать причиной серьезного пожара. Отдыхайте в лесу так, чтобы не стыдно было в него вернуться!» – добавил Баженов.

Москва, Андрей Дорофеев

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