Жители Подмосковья подсказали властям адреса тысячи самостроев

Жители Подмосковья указали властям на тысячу объектов незавершенного и самовольного строительства, из которых почти половина уже ликвидированы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Хочу отметить, что устранение недостроев вызывает повышенный интерес жителей Подмосковья. Они также вносят большой вклад, направляя информацию об аварийных и недостроенных объектах на портале «Добродел». Так, с помощью граждан в работу принято дополнительно порядка 1000 объектов, 40% из которых уже ликвидированы. Совместными усилиями мы делаем города Подмосковья безопасными и комфортными», – заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, которого цитирует пресс-служба профильного комитета.

По словам чиновника, за шесть месяцев 2022 года в регионе ликвидировали 607 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных построек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Не все объекты идут под снос, мы стараемся его минимизировать и по возможности приводить объекты в соответствие требованиям, достраивать и вводить здания, в которых в перспективе будут созданы новые рабочие места и точки притяжения. Соотношение достроя и сноса практически 50 на 50: снесено 292 (48%) объекта, 315 (52%) достроено, приведено в соответствие и введено в эксплуатацию», – уточнил министр.

Гордиенко также отметил, что в настоящее время работа ведется еще по 3 023 объектам. В числе лидеров среди городских округов, которым удалось достичь значительных успехов в первом полугодии, Ступино, где удалось ликвидировать 51 объект, Сергиев-Посад – 29 объектов, Одинцовский – 26 объектов, Дмитровский, Чехов и Мытищи – по 25 объектов.

Работа по ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных объектов в Подмосковье ведется с ноября 2017 года. С тех пор в регионе выявлено 6 900 таких построек, больше половины из которых – 3 879 объектов на данный момент уже ликвидированы: 1 753 (45%) – достроено и приведено в соответствие, 2 126 (55%) – снесено.

Москва, Андрей Дорофеев

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