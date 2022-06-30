Жилье для детей-сирот: Мособлдума одобрила новый закон

В Подмосковье дети-сироты смогут получать сертификаты на приобретение жилья. Соответствующий закон приняла сегодня Московская областная дума.

«Считаю, что сертификаты на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья дают детям большую свободу выбора, к примеру, возможность покупать жилье в другом городе, в пределах Московской области, где больше возможностей для самореализации. Наша задача – чтобы все дети-сироты были обеспечены качественным жильём, и введение сертификата позволит выполнить все наши обязательства», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Документ был внесён прокурором Московской области. Старший помощник областного прокурора по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления Наталия Михлина пояснила, что сейчас дети-сироты для реализации жилищных прав получают жильё, но как показала практика, этот механизм требует совершенствования.

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев со своей стороны отметил, что выдача сертификатов позволит исключить случаи, когда дети-сироты отказывались от предоставляемого им жилья. Они сами смогут выбрать то жильё, которое им понравится в пределах Московской области.

Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищного сертификата, должно соответствовать следующим условиям: общая площадь не менее 27 кв метров (либо доля в праве общей собственности не может быть менее 27 кв метров); соответствие требованиям жилищного законодательства, санитарным, техническим и иным требованиям; не должно располагаться в цокольном, полуподвальном этаже, а также в доме, признанном непригодным для проживания; не должно быть приобретено у супруга (супруги), детей, братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, дедушек и бабушек, дядей и тетей; сертификат должен быть реализован не позднее 4 месяцев со дня его получения.

Денежный размер сертификата рассчитывается исходя из социальной нормы площади жилого помещения в размере 33 кв метров и норматива стоимости одного квадратного метра.

Ранее Мособлдумой был принят закон, который увеличивает субвенции на обеспечение жильём детей-сирот.

Всего в этом году планируется обеспечить жильём 834 человека.

Москва, Андрей Дорофеев

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