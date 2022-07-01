«Долговая яма»: в Госдуме выступили за «заморозку» тарифов ЖКХ

Правительству РФ следует отказаться от повышения тарифов ЖКХ, заморозить их на уровне начала года, и ограничить расходы граждан на оплату ЖКУ 15% их доходов. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание, что с 1 июля, согласно постановлению кабмина, тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся на 2,9-6,5% в зависимости от региона. В среднем по стране рост составит 4%.

«Процент вроде бы небольшой, но любое повышение тарифов в текущих социально-экономических условиях просто кощунственно. Население уже не справляется с постоянно растущей нагрузкой, – отметил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба. – В первом квартале года число граждан с долгами по ЖКУ выросло на 600 тысяч человек – до 4,6 млн. Объем задолженности также растет в геометрической прогрессии. В 2019 году, до пандемии, она составляла 570 млрд рублей, в конце 2021-го – почти 1,5 трлн. Рост почти в три раза! И очередное повышение только углубляет эту коммунальную долговую яму».

Еще в начале марта фракция «эсеров» направила в кабмин перечень мер поддержки населения, где, в частности, предлагалось заморозить тарифы ЖКХ на уровне начала года.

«Это еще не поздно сделать, отказавшись от текущего повышения. Кроме того, необходимо снизить предельно допустимую долю расходов на ЖКУ с 22 до 15%. Это давнее программное предложение нашей партии. Люди должны тратить на оплату ЖКУ не более 15% своих доходов, затраты свыше этого обязано компенсировать государство. Именно государство должно брать на себя решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, а не перекладывать их на граждан ростом тарифов», – заключил Миронов.

Москва, Андрей Дорофеев

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