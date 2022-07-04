«Будем и дальше себя обманывать?» В Госдуме раскритиковали проект стратегии энергетического развития России

Проект Минэнерго РФ по отраслевой стратегии до 2050 года не содержит анализа ситуации и конкретных расчетов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сегодня в ходе круглого стола в нижней палате парламента. По его словам, ряд возможностей энергетики для развития экономики используются по минимуму.

«Вот мы много лет говорим о развитии внутреннего рынка газа. Чтобы газом заместить газомоторное топливо, развивать индустрию СПГ. Вот простой пример: мы потребляем 70 млн тонн моторных топлив, где-то пополам солярка, дизель и бензин, и планировали еще порядка 10 лет назад замещение газом жидких топлив 10-12%. Взялись за эту задачу, но потом цели стали менее амбициозные. Сегодня гордимся, что заместили почти миллион тонн жидких топлив – даже полутора процентов нет. А что такое замещение? Мало того, что это экология, сразу пятый класс экологической безопасности, но и возможность экспорта этих замещенных жидких углеводородов на внешнем рынке, получение валюты и экономический эффект для страны просто огромный», – констатировал Завальный.

При этом парламентарий обратил внимание, что объемы субсидий на развитие жидко-моторного топлива на внутреннем рынке составили 3 млрд в год, но так и не были освоены. «Вся созданная структура сегодня загружена не больше чем на 30% – значит проблемы на стороне потребления и спроса. Мы должны спрос стимулировать и развивать, но мы этого не делаем или делаем очень слабо. Даже те деньги, которые выделяются, не использованы. Видно, не туда выделяем или не так механизм выделения придумываем», – подчеркнул он.

«Однозначно будет снижение экспорта, значит – мы должны как можно больше газа использовать на внутреннем рынке, замещая другие виды топлива… Это стратегическая государственная задача становится… Вот 25-м году сколько будет замещения газомоторного топлива, в 30-м году сколько будет замещение топлива? Речь должна идти о 10-15% замещения, а не 1% – вымучили за 40 лет», – пояснил Завальный.

В ходе обсуждения отмечалось, что озвученный Минэнерго РФ проект стратегии больше напоминает набор лозунгов без конкретных цифр по направлениям и анализа. В этой связи Завальный особо подчеркнул, что нужно создавать новую модель ценообразования для коммерческих предприятий на внутреннем рынке. «Мы хотели увидеть в стратегии рыночное ценообразование… чтобы цифры прямо были, к которым мы должны стремиться… Сейчас на этом этапе, если мы не примем такое решение, значит мы его не примем никогда. А потом будем опять догонять. Уже видно, что модель эта разрушается – субсидирование за счет экспорта. Все, не будет… Затраты от того, есть газ в трубах, нет газа, – затраты те же самые. Куда затраты? Персонал сокращать? Там и так все на минимуме. Программу капремонта сокращать? Система устареет. И так далее. Поэтому вопрос не праздный. Переход на другую модель ценообразования, чтобы компенсировать. Это принципиальные вещи, которые надо именно сейчас принимать, именно поэтому стратегия меняется, а не завтра когда-нибудь», – подчеркнул депутат.

«Дальше будем продолжать себя обманывать или в самом деле будем формировать рыночное образование, условную конкуренцию?.. Это десять раз проговорено, но надо чтобы в энергостратегии нашло отражение, хотя бы в каком-то виде обсуждалось на правительстве, было принято политическое решение какое-то и тогда можно работать с этим… А получится опять как: вы будете там кулуарно работать, потом бах – на правительстве приняли и обсуждать опять нечего, – только критиковать», – констатировал Завальный.

«Нам надо будет посмотреть, что вы там наработали, вынести на ответственное обсуждение, дать замечания, а потом на правительство. А не наоборот. А сейчас хотя бы тенденцию посмотреть, пощупать цифры, все остальное – вы опять не говорите ничего конкретного», – подытожил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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