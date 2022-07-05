Вопрос веры: россияне ожидают к осени повышение курсов доллара и евро

Россияне считают, что к 1 сентября курс доллара вырастет на 15%, а евро – на 30% по отношению к рублю. Об этом свидетельствует «Народный прогноз», составленный на основании данных опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Народный прогноз предрекает доллару и евро рост к 1 сентября. Так, по средним расчетам стоимость американской валюты вырастет до 61,67 рублей, европейской – до 73,61 рублей (+15 и 30% соответственно к курсам ЦБ на 4 июля). При этом среднестатистический россиянин уже не верит в возможность увеличения курса до пиковых значений, которые мы наблюдали в период локдауна», – говорится в сообщении Исследовательского центра портала.

При этом за динамикой курса американской валюты следит каждый четвертый опрошенный (27%), европейской – лишь каждый пятый (20%).

Мужчины следят за событиями на валютной бирже чаще женщин. Интерес к динамике курсов растет с увеличением уровня доходов респондентов.

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 370 населенных пунктов, расположенных во всех округах страны.

В ходе предыдущего опроса, проведенного минувшей осенью, «народный прогноз» относительно курса на 10 января этого года оказался неточным: доллар стоил почти на 7 рублей ниже предсказанного, евро – на 8 рублей.

Стоит отметить, что сегодня официальный курс американской валюты составляет 55,0858 рубля, европейской – 57,1836.

Москва, Андрей Дорофеев

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