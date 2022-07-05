«С какого перепуга?» В Госдуме раскритиковали правительство за повышение электротарифов в 140 раз

Сегодня лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обрушился с критикой в адрес правительства РФ за решение отменить льготные тарифы на подключение частных домов к электросетям и повысить расценки в 140 раз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, политик заявил, что такая ситуация абсолютно недопустима и требует вмешательства президента РФ.

«Напомню, что в начале этого года был внесен законопроект, против которого голосовали мы и предупреждали – это такой «троянский конь», когда было принято решение, что льгот лишаются все юридические лица по подключению к электросетям. И мы предупреждали: помяните наше слово: начали с юридических лиц – закончат физлицами. И вот наше правительство ничего лучше не придумало, как с первого июля обрадовать всех новоселов и внесло подзаконный акт, по которому лишаются льгот все льготные категории и для всех резко повышается тариф», – констатировал Миронов.

Парламентарий обратил внимание, что правительство при этом отменяет все льготы на подключение к электросетям. «Для льготных категорий до 1 июля подключение стоило 550 рублей на те самые положенные 15 киловатт на жилой дом индивидуального строительства. Теперь эта стоимость будет увеличена в 30 раз – до 15 тысяч рублей», – подчеркнул он.

«А вот для всех остальных граждан, первый этап сразу же с 550 до 45 тысяч рублей, а с 1 июля 24-го года в 140 раз повысится цена – до 75 тысяч рублей. Вопрос очень простой – с какого перепуга? Я напомню, что у нас сейчас, прямо скажем, шибко-то не строится. А строятся те, кто получил льготный гектар, – наши многодетные семьи, которые получили возможность построить свой дом. И что? Для них теперь такие цены? О чем думает правительство абсолютно непонятно», – заявил он.

Как отметил политик, этот вопрос необходимо ставить на уровне президента, потому что нельзя допускать, чтобы правительство так обращалось с россиянами. «Это абсолютно недопустимо, когда такие вещи принимаются подзаконными актами правительства. А где Госдума? Где власть представительная? Почему нас не спросили? Я уверен, что даже несмотря на позицию «Единой России», за такое повышение «ЕР» бы не проголосовала, памятуя о том, что ее избиратели точно бы это оценили соответствующим образом», – сказал лидер «эсеров».

«Эту проблему в ближайшее время мы обязательно поставим перед президентом РФ. Правительство нужно подправлять – так негоже обращаться со своими гражданами», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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