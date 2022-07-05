Новый антисанкционный пакет: акцизы в России проиндексируют «для поддержки граждан и бизнеса»

Государственная дума приняла закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Согласно документу, на 4% будут проиндексированы ставки акциза на подакцизные товары в 2023-2025 годах: так, например, за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в таком товаре, на 2023 год устанавливается ставка акциза в размере 613 рублей, на 2024 год – 638 рублей, на 2025 год – 664 рубля», – отметили в пресс-службе Госдумы.

Закон также предполагает, что налогоплательщики получат право на социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной ими в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные их детям до 24 лет, обучающимся по очной форме в образовательных организациях. Помимо этого, граждане получат право на социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные их детям. Получить его также сможет опекун», – отметили в пресс-службе.

В соответствии с принятым документом, от НДС освобождаются услуги по подключению населения к газораспределительным сетям, если газ поставляется физлицам бесплатно, а также услуги по передаче или транспортировке газа для постоянного горения Вечного огня на воинских мемориалах.

Также нулевая ставка НДС будет применяться в отношении реализации налогоплательщиками, осуществляющими добычу, обработанных драгоценных камней, а также необработанных природных алмазов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Центробанку, банкам, иным организациям (в этом случае нулевая ставка действует только в отношении необработанных природных алмазов).

Принятый закон закрепляет, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по долговым обязательствам, в том числе по договорам кредита (займа), соглашениям о финансировании участия в кредите, а также иных аналогичных средств или иного имущества независимо от вида оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам.

Документом также вводится норма об освобождении на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках. Кроме того, удержание НДФЛ не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, подпавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору на указанную «промежуточную» дату исчисления.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»