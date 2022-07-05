«Добивают страну»: Зюганов обвинил депутатов «Единой России» и ЛДПР в согласованном саботаже посланий Путина

Прошедший год работы обновленной Госдумы стал годом потерянных возможностей, «закручивания гаек» и согласованного невыполнения «Единой Россией» посланий главы государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, депутаты от «партии власти» и ЛДПР добивают страну.

«Госдума обязана, прежде всего, выполнять установки и послания президента. Они сформулированы в виде пяти тезисов – это все сделать, чтобы ворваться в пятерку ведущих экономик, одолеть технологическое отставание, остановить вымирание страны и ее обнищание. Этот состав Думы президент напутствовал в Кремлевском дворце. Он опять подтвердил все главные тезисы послания и потребовал дружной и согласованной работы всех фракций, отметив особо, что изменилась фракция «справедливцев» и появилась фракция «Новые люди»… Я не увидел ничего нового. Они даже за закон о детях войны не проголосовали. Что касается «Справедливой России», она продолжала ту же политику, что и раньше... «Единая Россия» вместе с ЛДПР, объединившись, продолжают тот курс, который бил и добивает страну», – заявил Зюганов.

Политик обратил внимание, что в условиях системного кризиса прошедший парламентский год стал годом «утерянных возможностей». «Год закручивания гаек и год согласованного невыполнения «Единой Россией» установок и посланий президента. Мы обязаны еще раз собраться у президента и обсудить все эти вопросы, ибо мы не вышли ни на какие темпы, которые могут нас уберечь, а санкции, а их более 10 тысяч, показали, что импортозамещение, о котором болтают 12 лет, не коснулось даже такой главной отрасли, какой является наша авиация. В свое время мы производили на 15 заводах почти 1,5 тысячи летательных аппаратов, а сегодня мы столкнулись с проблемой, что не в состоянии делать свои полноценные самолеты не только малой, но и большой авиации», констатировал лидер КПРФ.

Вместе с тем Зюганов отметил, что на основе подготовленной коммунистами программы «об оценке системного кризиса и мер, которые позволили бы вытащить страну из этого кризиса» в Госдуму был внесен пакет законопроектов. «Я полагал, что процесс рассмотрения с учетом требований президента будет максимально благоприятным со стороны «Единой России». Ничего подобного… Наш «бюджет развития» вмещался в 33 трлн. «Единая Россия» ничего не сделала, топтались вокруг 23-25 (трлн), и эти выполняют плохо, корректировали каждые три месяца», – отметил он.

«Мы подготовили под «бюджет развития» исключительно важный документ, который называется «Образование для всех». Чтобы соперничать сегодня в новых технологиях и решать ключевые проблемы, тем более заявлять, что наша страна великая, – надо помнить, что великой страной может быть только та, которая вкладывает в фундаментальную и прикладную науку все необходимое, которая готовит ребят талантливых в средней школе, и которая заботится о детях, приходящих в начальную школу», – пояснил Зюганов.

«Все лежит на столе у «Единой России», рассматривайте – все расчеты, поддержка Академии наук, уникальный опыт русско-советской школы, опыт всех образовательных учреждений, которые сегодня славятся в Европе, в Китае, в Америке… Все уходят от официального решения, хотя и [спикер Госдумы Вячеслав] Володин согласен, и [ректор МГУ Виктор] Садовничий выступил прекрасно, и министр новый образования [Валерий Фальков], и наша команда. Я не знаю, что нужно еще, чтобы партия власти работала в условиях чрезвычайной ситуации быстро, энергично и откликалась на наши предложения…» – подчеркнул парламентарий.

«От вас зависит, господа от «Единой России». Хочу, чтобы новый сезон не был сезоном потерянных возможностей, чтобы мы программу развития страны реализовали, чтобы мы помнили, что послание президента для Госдумы – это главный закон. А когда после этого послания [глава Минфина Антон] Силуанов приходит с пустым бюджетом, правительство [Михаила] Мишустина более работоспособное соглашается с этим, а высокие технологии не реализуются, тогда можно ждать любых неприятностей», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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