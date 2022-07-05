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Вторник, 5 июля 2022, 16:39 мск

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Дума приняла закон о присвоении гражданским участникам СВО статуса ветеранов боевых действий

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Гражданский персонал, выполняющий задачи специальной военной операции, получит статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон в третьем чтении приняла сегодня Госдума, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О ветеранах». К гражданам, которых коснется нововведение, в соответствии с законопроектом, отнесены «лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства.

«В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки – налоговые и другие льготы», – отмечал Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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