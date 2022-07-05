Рентабельность в минусе, цены растут, рубль нереален: в Госдуме снова обрушились с критикой на экономические власти РФ

Сегодня на пленарном заседании Госдумы депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг подверг жесткой критике действия Центробанка и экономического блока правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий обратил внимание на нереальный курс рубля, рост цен, а также нерентабельность реального сектора экономики, в том числе металлургии.

«Мы предложили отменить акциз на жидкую сталь и вернуться к той системе налогообложения, которая предусматривала изъятие сверхприбылей металлургов, экспортирующих продукцию за рубеж через экспортные пошлины. Напоминаю, что такая форма существовала в прошлом году. Но осенью по предложению правительства мы эту форму отменили, отменили экспортные пошлины и заменили их акцизом на жидкую сталь. Тогда говорил, что этого нельзя делать, – это вредно, неправильно, потому что мы вместо того, чтобы облагать экспорт сырья, увеличиваем налоги на внутреннее потребление. Договорились до того, что теперь у нас жидкая сталь – это предмет роскоши, который облагается акцизом. Комментарии, как говорится, излишни», – подчеркнул Гартунг.

«Металлурги пишут сюда письма, говорят о том, что нужно отменять акциз на жидкую сталь, нужно возвращаться к НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых), прежним значениям… Сейчас загрузка металлургов примерно 60%. По июню у них уже рентабельность около нуля. В июле они все будут в минусе», – констатировал он.

«Кроме того, вчера у нас была рабочая группа по ломозаготовителям. Те тоже говорят о том, что их надо поддерживать. Ситуация очень серьезная. Поэтому нужно отменять акциз на жидкую сталь, снижать НДПИ, возвращать экспортные пошлины на вывоз стали, руды и коксующегося угля. И за счет этого, если экспорт есть, и он позволяет зарабатывать, то там сверхприбыли эти снижать, снимать в бюджет, но при этом делать все, чтобы сырье внутри страны было дешевле», – пояснил депутат.

По его словам, что Центробанку РФ необходимо снижать ключевую ставку, чтобы вернуть курс рубля к его реальному значению. «Если мы не готовы сейчас по акцизам двигаться, то хотя бы нужно снижать учетную ставку – это прерогатива ЦБ. Конечно, надо что-то делать с курсом рубля. А это либерализация валютного законодательства. Этого можно было добиться, например, если бы мы разрешили снимать гражданам свои деньги с валютных счетов, сейчас это запрещено. Если бы мы хотя бы в ограниченном объеме это сделали, спрос на валюту бы вырос, соответственно, курс бы стал выравниваться. Вот вам и инструмент», – считает парламентарий.

«Мы бы и обязательства перед гражданами выполнили, и важную задачу для страны решили – вернули бы курс рубля к тому значению, которое было у него до 24 февраля», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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