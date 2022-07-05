Плюс почти 6 рублей: доллар и евро резко подорожали

Сегодня во второй половине американская и европейская валюты резко подорожали по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на биржевых торгах курс доллара поднялся почти на 6 рублей – выше 62 рублей.

К 16:37 мск «американец» продавался на Московской бирже по 62,0675 рубля, европеец – по 63,8500 рубля. При этом максимальный курс доллара поднимался в моменте до 62,30 рубля, «европеец» – до 64,0625. Повышение стоимости валют составило почти 6 рублей.

Банк России по итогам биржевых торгов повысил на завтра, 6 июля, курс доллара до 58,5118 рубля (+3,4260 рубля), курс евро – до 60,1618 (+2,9782 рубля).

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль ослаб по отношению к доллару и евро в ожидании действий российских властей по нормализации курса отечественной валюты и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения пика налоговых выплат июня.

Предполагается, что тема перекупленности рубля и возможные меры по его ослаблению должны будут обсуждаться на заседании правительства РФ на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников со своей стороны отмечал, что власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.

Москва, Светлана Антонова

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