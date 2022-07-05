«Тыл станет фронтом»: ГД одобрила спецмеры в экономике при зарубежных военных операциях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение специальных мер в экономике при проведении военных операций за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Депутаты приняли в первом чтении поправки в отдельные законодательные акты по вопросам обеспечения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории России. Также были приняты сопутствующие изменения в Трудовой кодекс РФ», – говорится в сообщении.

Специальные меры могут в том числе предусматривать проведение ряда мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, а также порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Кроме того, к числу таких мер относятся временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва, указывается в проекте закона.

Также законопроект предусматривает «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях». Речь может идти о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

Юридические лица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»