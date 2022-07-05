Госдума согласилась предоставить ФСБ доступ к базам заказов такси

Законопроект, которым предлагается обязать службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к базам данных обработки и передачи заказов, одобрен Госдумой в первом чтении. Также поправками регулируются вопросы формирования тарифов на такси, требования к внешнему виду машин и к водителям, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«В документе прописывается обязанность службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», – говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность получения разрешения на работу в такси самозанятыми физическими лицами при условии заключения договора со службой заказа легкового такси. По действующему законодательству у самозанятых такой возможности нет.

При этом авторы инициативы предлагают ввести ряд ограничений: водитель не может быть таксистом до истечения одного года со дня окончания срока лишения его права управления автомобилем. Также не может управлять легковым такси человек, имеющий за период, предшествующий дню перевозки, более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД.

«Статьей 22 проекта федерального закона предусмотрено создание федеральной государственной информационной системы реестров легкового такси, в рамках которой органы исполнительной власти РФ будут иметь возможность формировать предусмотренные проектом федерального закона реестры», – сказано в пояснительной записке.

Предлагается установить три таких перечня: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Законодатели намерены отрегулировать вопросы солидарной ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП, и прописать требования к внешнему виду автомобилей. Машина должна будет иметь на кузове «цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», а также опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше.

Легковое такси также должно будет оснащаться устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя.

В соответствии с законодательной инициативой, тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, день недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиками. Также расчет платы за перевозку может производиться в соответствии с показаниями таксометра.

При этом нормативным правовым актом Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или граничащего с ними субъекта РФ может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа, отмечается в документе.

Москва, Андрей Дорофеев

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