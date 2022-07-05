«Жизнь покажет всю глупость и дебильность...»: в Госдуме завершилась скандалом дискуссия о новых запретах на массовые собрания

Сегодня в нижней палате российского парламента разгорелся скандал при обсуждении поправок в законы, связанные с регулированием статуса иностранного агента и введением дополнительных запретов на массовые собрания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от КПРФ назвали закон «дебильным» и репрессивным, который «закручивает гайки» на фоне отсутствия системных антикризисных мер. «Единороссы» обратились в комиссию по этике с просьбой дать оценку отдельным высказываниям оппонентов, и заявили, что законопроект был сформирован по запросу общества.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Сергей Обухов, комментируя предлагаемый запрет на массовые собрания, в том числе, около зданий органов власти и на объектах инфраструктуры, назвал законопроект «репрессивным и антидемократическим». «Под предлогом борьбы с иноагентами принимается ужесточение и ограничение конституционных прав граждан. Понятно, что в «час икс», когда нужно будет соблюдать этот закон, он все равно не будет соблюдаться. Но ключевое – глупость с объектами инфраструктуры. Вспомните встречи наших знаменитостей, наших олимпийцев в аэропортах... Вы что, теперь им запрещаете? То есть, теперь это будет подпадать под массовые мероприятия – теперь в аэропортах мы никого не сможем встречать. Или встреча наших воинов, возвращающихся со специальной военной операции… Вы тоже под объекты инфраструктуры будете запрещать?.. Ну, жизнь покажет всю глупость и дебильность данного законопроекта», – заявил он.

«И еще одно замечание по этому поводу. Ковидные ограничения – по, сути дела, невозможно провести массовую акцию. Я получил ответ от мэрии Москвы, когда они собираются отменить запрет на массовые мероприятия. Мне ответили – заявление [главного санитарного врача РФ Анны] Поповой и решения правительства недостаточно, нужно решение мировой «жабы» в лице Всемирной организации здравоохранения, – тогда будут отменены ковидные ограничения по проведению массовых мероприятий. В этом вся ваша политика «Единой России», продолжаете дальше…» – подчеркнул Обухов.

На заявления парламентария отреагировал ведущий заседания вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников и сделал Обухову замечание. «Сергей Павлович, только слово «дебильность» я попрошу из стенограммы исключить. Это форма замечания», – сообщил он.

Вместе с тем словесная атака коммунистов продолжилась. Так, депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны заявил, что парламентское большинство в лице «единороссов» не помает абсурдность обсуждаемых законов, так как никогда не имела проблем с разрешением на проведение массовых мероприятий. «Есть вторая статья Конституции, которая гласит, что источником власти в РФ является народ. Действует, надеюсь еще, 17, 19, 31 статьи Конституции, которые гласят, что граждане РФ имеют право без оружия встречаться и выражать свое мнение. Сегодня же, вы вероятно плохо прочитали, – это братская могила, а не закон… Первый закон, который был, – о массовых мероприятиях, это была демократия. Потом второй, потом третий, 59-й так называемый. Уже сегодня есть ограничения по инфраструктуре. Вы применяете римский принцип: себе все – врагам закон», – заявил он.

«Вы («единороссы») же никогда не заявляете, когда вам дали команду провести мероприятие. Вот если бы вас поставить в рамки вашего закона, вы бы поняли всю абсурдность принимаемых запретов. Поймите, что такое организованный с разрешением власти митинг – это социальный свисток, который нужен, прежде всего, власти. Лучше пусть люди приходят и выступают в организованных местах при уполномоченных дружинах, которые несут ответственность за это проведение. В противном случае, загнав в подворотни, на кухни вы побудите социальный взрыв, если нет выхода, невероятной силы, который те самые иностранные агенты, с которыми вроде как боретесь, (используют), – пояснил депутат.

При этом Коломейцев обратил внимание, что «борьба с иноагентами должна заключаться не в ужесточении внутреннего законодательства, а в развитии собственных возможностей, в коих мы ни черта не делаем». «Сегодня мы с вами, к сожалению, словеса произносим, но ничего реально не делаем – и мы, и правительство. И в данной ситуации, с моей точки зрения, вы выполняете чей-то заказ – «медвежью услугу», которая в принципе, с точки зрения безопасности, даже вредна эта инициатива, а не полезна. Вы принимаете меры зеркально, а у нас сейчас что происходит – американцы, европейцы, [«Большая] семерка» ввели против нас 11 тысяч санкций, а у нас в Сбербанке как было акционеров 40% американцев-хедж-фондов и 6% британцев. Они что, куда-то делись? Вы им за прошлый год перечислили 460 млрд дивидендов. Вот где надо бороться! «Газпром», «АТР» – как были американцы, так они там и есть. Вы что, приняли закон о том, чтобы взять и национализировать американские ценные бумаги? Не приняли. Вам взяли – немцы, австрийцы – отняли нашу собственность газпромовскую, в наглую национализировали – где ваши адекватные действия на эти вопросы? «Роснефть» делает то же самое…» – констатировал он.

«Вот Индия – молодцы. Да мы же им скидки бешенные сделали. Я понимаю, что это необходимость, но эта необходимость должна вообще-то компенсироваться вот здесь законодательными действиями, которые должно правительство вырабатывать. Правительство ничего толком не сделало по антикризисным мерам, а вы гайки закручиваете. Поймите, люди возмущаются из-за несправедливости законов. Любой бунт в любом государстве, древнее высказывание, всегда от несправедливости законов по отношению к гражданам», – подчеркнул Коломейцев.

Между тем депутат от «Единой России» Анатолий Выборный отметил, что обсуждаемый законопроект «это ответ на сформировавшийся запрос нашего общества». «Проектируемые новеллы являются логичным развитием государственной политики в сфере регулирования института иноагентов… У меня такое ощущение, что проектируемые новеллы никто не читал из вас. Я уж не говорю про выступление Сергея Павловича Обухова. Называя данную инициативу… я не буду повторять эти слова, но я наверно попрошу комиссию по этике провести оценку на предмет этичности высказывания на этот счет», – отметил он.

Представлявший законопроект депутат от «Единой России» Андрей Альшевский пояснил, что «на конституционные права граждан РФ собираться мирно и отстаивать свои права никто не посягает». «Данный законопроект вводит ограничения по некоторым объектам, в том числе, и органов власти. Второй момент, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы говорите нет смысла митинговать, и предположим это будет где-то в органах власти, потому что вас никто не услышит. Поверьте, благодаря СМИ, которые рассказывают о тех или иных мероприятиях, в том числе и протестного характера, не только вас, а всех слышат, видят и реагируют на все те вопросы, которые ставятся в рамках протестных мероприятий», – заверил он.

«Приведу в пример свою родную Свердловскую область. У нас с 2012-13 годов приняты областные законы, которые прописывают места, где нельзя проводить массовые мероприятия, в том числе, возле органов власти. Но это не значит, что в Свердловской области, в городе Екатеринбурге не проходят мероприятия, в том числе, и протестного характера. И вам ли это не знать… Потому данные ограничения не будут нарушать конституционные права граждан. А говорить, что нет смысла митинговать потому, что вас никто не услышит, пусть остается на вашей совести», – заключил депутат.

После продолжительного обсуждения законопроект по совершенствованию регулирования статуса иноагента большинством голосов был принят в первом чтении. Документ вносит изменения в 16 федеральных законов. В частности, предусматривается запрет на проведение митингов, шествий, собраний и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных и медицинских организаций, на детских и спортивных площадках, а также в зданиях органов публичной власти и прилегающей к ним территории.

Москва, Мария Соколова

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