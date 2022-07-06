«Выиграть в войне, сидя на диване…»: в Госдуме вновь раскритиковали правительство РФ за медлительность

Сегодня представители фракции КПРФ в Госдуме вновь обрушились с критикой правительство РФ за нерешительность и медлительность в принятии антисанкционных мер. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента коммунисты подчеркнули, что экономическое развитие России невозможно, как и победа в войне против Запада, если члены кабинета министров продолжат делать громкие заявления, но при этом саботировать выполнение важных проектов.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на «выполнение» правительством программы импортозамещения как пример громких заявлений, не подкрепленных реализацией. «(Весенняя) сессия (Госдумы) прошла под флагом СВО, но к сожалению, с громкими заявлениями, но без глубокой реализации», – констатировал он.

«20 лет говорят об импортозамещении, особенно последние 2 года очень интенсивно. Но, к сожалению, до настоящего времени в правительстве нет четкой программы импортозамещения, а есть спор о том, куда повернуть трубу – на восток или на юг. С нашей точки зрения, это не импортозамещение. Потому как, если вы бюджетное правило будете реализовывать – вместо закупки евро и доллара, будет закупать юань и рупию… ну, завтра вы поскандалите с владельцами юаней и рупий… И что вы будете делать? Импортозамещение все-таки должно зиждиться не на бюджетном правиле, а на вложениях, желательно целевых безналичных денег в строительство заводов, фабрик, развитие сельского хозяйства. Это и есть реальное импортозамещение, которое делает страну и сытой, и независимой, и многое могущей», – подчеркнул Коломейцев.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны отметил, что экстренные меры, которые требовалось принять еще четыре месяца назад, правительство внесло в Госдуму только сейчас. «Основополагающий или базовый закон, который должен был быть принят сразу в марте, внесен только в июле, – причем в достаточно усеченном виде. Тем мерам экстренным, которые правительство через 4 месяца решило применять, относятся расконсервация наших мобилизационных мощностей, возможности заключения соответствующих контрактов и запрет отказа от той стороны, которая может, так или иначе, поставить ту или иную продукцию. Но, к большому сожалению, ключевые вопросы, которые предлагались нашей фракцией в виде национализации, необходимости изъятия в государственную собственность предприятий, которые отказываются работать либо которые не желают поставлять соответствующую продукцию, даже в лайт-варианте – не принято до настоящего времени», – пояснил он.

При этом парламентарий отметил, что «не предотвращен до сегодняшнего момента вывоз капитала жестко». «Более того, последним решением Центробанка теперь миллион долларов можно переводить физическим лицам за рубеж. Как не введены нулевые кредиты для отраслей, которые сегодня нуждаются в крайне быстром развитии. Мы говорим об электронике, автомобилестроении, авиастроении», – подчеркнул Куринный.

«К большому сожалению, правительство сегодня фактически хочет выиграть в мировой войне конкурентной, как реальной, так и экономической – сидя на диване, отменив лишь запреты, которые существуют для бизнеса, ослабив на них административное давление, и вот сам бизнес должен в этих условиях продемонстрировать рывок и должен вывести нашу страну в лидеры. Экономического развития не произойдет без четких государственных шагов, к которым мы призываем уже в течение четырех месяцев. И, к большому сожалению, только сейчас они делаются очень осторожно, очень робко, причем с такими, достаточно спорными, на наш взгляд, решениями», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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