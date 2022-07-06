Второе высшее образование инвалиды смогут получать бесплатно – Госдума приняла закон

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые предусматривают получение бесплатного второго профессионального образования соответствующего уровня по иной профессии при наличии инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Законопроектом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших, соответственно, среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам заместителя председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, соавтора инициативы Михаила Терентьева, это актуально для тех людей, кто по состоянию своего здоровья не может работать по профессии, которой обучался ранее.

«Считаю, что для человека с инвалидностью очень важно иметь профессиональное образование, которое поможет ему найти свой путь в жизни, быть востребованным на рынке труда, несмотря на ограниченные возможности здоровья», – отметил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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