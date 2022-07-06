Володин распорядился разобраться с импортозамещением: осенью Госдума вызовет на ковер членов правительства РФ

В осеннюю сессию нижняя палата российского парламента заслушает министров и вице-премьеров РФ по вопросу их вклада в реализацию программы импортозамещения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании. По его словам, в нынешних условиях все фракции должны консолидироваться и вместе решать возникающие перед страной проблемы.

«У каждой фракции есть своя политическая платформа. Но у всех у нас страна одна – Россия. Давайте служить ей. Идет специальная военная операция. Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ – НАТО, США, европейские страны, которые выбрали войну, выбрали создание проблем для РФ. А это очень серьезный вызов. Мы должны быть едины. Мы должны сделать все, чтобы наши солдаты, офицеры и добровольцы понимали – парламент, несмотря на разность политических взглядов, един. И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие», – сказал Володин после выступления руководителей фракций по итогам весенней сессии.

При этом спикер отметил, что вызовы должны мобилизовать Госдуму на принятие решений, в частности, в вопросах импортозамещения. «Кто нам мешает при заслушивании министров в рамках правительственных часов взять и определить в критериях оценки их деятельности эффективность работы их структур по импортозамещению. Давайте сделаем это», – предложил спикер Госдумы.

«У нас с сентября начинаются отчеты министров, вице-премьеров. Определимся, поручим комитету по контролю и в рамках этого отчета каждый министр должен взять и ответить на вопрос – насколько он эффективен в вопросах импортозамещения, насколько результативны ведомства, которые ему подчиняются? Тогда это будет результат, а не общий разговор. Вы готовы к этому? Готовы. Принимаем решение, если нет возражающих. Вот, коллеги, ответ на вопрос, который всех волнует», – подчеркнул Володин.

В то же время спикер Госдумы призвал «прекратить делить вершки и корешки». «Когда мы обсуждаем правительство, это наша общая ответственность – тогда будет другой результат… Если мы говорим о том, что правительство должно эффективно работать в вопросах импортозамещения, а наш профильный комитет что, пускай в отпуск уйдут? Берите и начинайте работать в этой части вместе с правительством, но что бы осенью были уже законодательные решения, которые мы должны принять, обеспечив решение этой задачи вместе с правительством», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»