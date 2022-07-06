Госдума приняла закон о приоритетном зачислении льготников в техникумы и колледжи

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении льготным категориям граждан преимущественного права поступления на обучение по программам среднего профессионального образования. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Согласно предложенным изменениям, право на льготное зачисление в техникумы и колледжи получат 13 социально незащищенных категорий. Преимущество будет отдаваться при успешном прохождении вступительных экзаменов», – говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что для льготников аналогичные возможности были предусмотрены только при поступлении в вузы.

В соответствии с новым законом, право на льготное зачисление в техникумы и колледжи будет предоставлено следующим категориям:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп;

3) гражданам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

4) гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

5) детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

6) детям умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и детям, находившимся на их иждивении;

8) детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;

9) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на обучение по рекомендациям командиров;

10) гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенных с военной службы по отдельным основаниям;

11) инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам боевых действий;

12) гражданам, непосредственно принимавшим участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственным участникам проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственным участникам ликвидации последствий этих аварий;

13) военнослужащим, сотрудникам Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанным военнослужащим, выполнявшим задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Москва, Андрей Дорофеев

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