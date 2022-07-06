«Просто наблюдают и фиксируют…» в Госдуме раскрыли суть «работы» ЦБ и экономического блока правительства РФ

Финансово-экономический блок правительства РФ и Центробанк не готовы работать в условиях мобилизационной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, повышение кабмином ряда энерготарифов выглядит как крохоборство.

Парламентарий обратил внимание на утвержденные накануне Госдумой «первые элементы мобилизационной экономики», к которой, по его словам, не готовы финансово-экономический блок правительства и Центробанк. «Суть мобилизационной экономики – это, во-первых, оперативность принятия решений, четкая ответственность лиц, которые принимают такие решения, координация действий и стратегическое видение последствий принимаемых решений. Вот что должно быть. Ну и здесь, когда мы смотрим на те или иные решения, мы видим еще, как в народе говорят, пахать и пахать. Потому что с точки зрения работы финансово-экономического блока (правительства) и Центробанка… ну, согласитесь, коллеги, вот просто сидят и наблюдают – ой-ой-ой, как все плохо, у-у-у, как все печально… и фиксируют», – констатировал он.

«Очень большие вопросы к финансово-экономическому блоку. Я абсолютно убежден – нельзя так работать, как некоторые еще у нас в правительстве, министерствах работают. И более того, те, кто считает возможным, и не только, кстати, правительство, такое впечатление, что и в регионах кое-где еще есть такие ожидания: ну, как-то рассосется, вот переждем и все вернется на круги своя. Не вернется! Жизнь совершенно другая, ставит новые задачи, на которые нужно искать адекватные ответы», – подчеркнул Миронов.

При этом политик отметил, что к ряду вопросов, по которым Госдума уже приняла решение, придется возвращаться в осеннюю сессию. В частности, он подчеркнул ошибочность решения правительства по повышению тарифов на подключение к электросетям частных домов в 140 раз поэтапно с 1 июля до 2024 года и отмене всех льгот. «Зачем? Это что у нас, бедные несчастные Россети? Такие несчастные, наверное, по миру пойдут! Надо думать о гражданах. Думаю, что правительству нужно подумать. И на предстоящей встрече с президентом я перед президентом буду ставить этот вопрос. Несправедливо, неправильно, крохоборство это называется, и в пользу опять же государственной структуры не самой бедной за счет народа. Это абсолютно неправильно!» – подчеркнул он.

«Не могу не сказать о многострадальной пенсионной реформе. Многочисленные поправки в эту реформу говорят только о том, что все-таки ее нужно отменять и возвращаться и к пенсионному возрасту 55 – для женщин, 60 – для мужчин. Ну и вы знаете, наша фракция не поддержала объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, потому что из двух посредников будет гиперпосредник. Не нужны эти посредники! Это прямая обязанность государства пенсионная социальная защита и государство должно напрямую все это оплачивать», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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