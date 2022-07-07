«Другого-то выхода нет»: судьбу премьер-министра Британии рискуют повторить лидеры большинства стран Европы

Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона вполне вероятна и за ней, скорее всего, последуют аналогичные решения руководителей еще ряда стран Европы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня пресс-конференции в Москве. По ее словам, именно Джонсон является главным русофобом и ястребом при введении незаконных антироссийских санкций в ущерб уровню жизни своих граждан.

«Мы все видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон. И когда западные страны принимали незаконные санкции против России, они не советовались со своими гражданами, не учитывали мнение своих граждан. И в порыве как можно больше навредить России они нанесли огромный вред собственным гражданам. Имею ввиду и рост инфляции, рост цен на энергоносители, и масса новых ограничений, которые появились. Это, безусловно, сказывается на снижении уровня и качества жизни своих граждан», – констатировала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание, что ситуацию внутри Британии усугубляет «стремление Джонсона направить на Украину максимальное количество вооружения». «На это и США, и европейские государства из своих бюджетов тратят огромные, огромные средства вместо того, чтобы содействовать мирному урегулированию, чтобы содействовать дипломатическому решению, они решили военным путем помогать Украине. Мы видим, к чему это приводит. Сегодня абсолютно бесконтрольно огромное количество вооружений, в том числе и очень серьезных, наступательных – бесконтрольно, никто не знает, где они находятся, уже появились на теневом рынке продажи этих вооружений. А ведь это все средства налогоплательщиков», – отметила Матвиенко.

По ее оценке, именно «такой бездумной политики и неучета собственных национальных интересов» британский премьер дискредитировал себя. «По итогам последних данных, 70% жителей Великобритании не поддерживают политику Джонсона. Да и собственный кабинет, вы уже видите, на глазах разваливается. Уже более 30 политиков покинули кабинет (министров) с осуждением того, что делалось премьер-министром Великобритании», – пояснила она.

«Это дело собственно граждан Великобритании, как и парламента Великобритании, какое они решение примут. Но точно он дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик. И на мой взгляд, он все-таки заслуживает адекватную оценку», – полагает спикер Совета Федерации.

При этом Матвиенко подчеркнула, что судьбу Джонсона могут повторить и другие европейские лидеры. «Это происходит не только в Великобритании. Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы. Они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия. По крайней мере, все разумные люди понимают, для чего это делается и куда это ведет, что страны Европы абсолютно несамостоятельны. Они выполняют указания своего старшего партнера, они не думают о тех последствиях, к чему это приведет в собственных странах. Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная», – заявила она.

«Если отставка Джонсона состоится, а я думаю, при таком уровне недоверия со стороны собственных граждан и коллег по кабинету, другого-то выхода нет, хотя он до последнего держится. И основной его аргумент, что ему нельзя уходить в отставку, потому что на Украине идет война, – ну, зацепиться больше не за что. Он получит адекватную оценку, но принимать решение будет парламент Великобритании, посмотрим на развитие событий», – заключила Матвиенко.

Ранее британские СМИ сообщили, что Джонсон согласился уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране. За последние два дня из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников его правительства, в том числе ключевых – Минфина и Минздрава.

Москва, Мария Соколова

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