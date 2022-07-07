Глубочайший кризис, в котором находится Великобритания, вызывает тревогу. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о предстоящей отставке британского премьера Бориса Джонсона.

«Всем очевидно – либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты», – заявила она в своем Telegram-канале.

При этом Захарова отметила, что в первую очередь отставку Джонсона должно комментировать посольство Британии, «располагающееся по адресу площадь Луганской Народной Республики, вл. 1».

Официальный представитель МИД России также обратила внимание, что покинувшие правительство министры поступили с премьером так же, как когда-то он сам с Терезой Мей.

«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг. Он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И ещё как сдали», – подчеркнула Захарова.

По ее мнению, активная антироссийская позиция наносит вред тем, кто ее отстаивает.

«Мораль – не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об неё можно, ими же и подавившись», – заключила Захарова.

Москва, Андрей Дорофеев

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