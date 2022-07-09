Смертность от наркотиков в России выросла на 37%

По итогам 2021 года число смертей, связанных с употреблением наркотиков, превысило 10 тысяч и выросло по сравнению с 2020-м на 37%, следует из данных Росстата, которые приводит РБК.

Издание отмечает, что смертность растет год от года. Так, если в 2019 году наркотики стали причиной смерти 4569 человек, то в 2020-м уже 7316. В прошлом году от причин, связанных с употреблением наркотиков, умерли 10 043 человека. Таким образом число смертей от наркотиков за три года выросло более чем в два раза.

Рост числа смертей от наркотиков может быть связан с изобретением новых психоактивных веществ, употребление которых может приводить к тяжелым отравлениям, психозам и суициду, считает ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов. «Во всем мире ежегодно появляется большое количество так называемых дизайнерских наркотиков. Их производители стараются делать все более мощные вещества, а значит – более вредные», – пояснил эксперт.

Согласно данным Комиссии по наркополитике (ECECACD), больше всего наркоманов в регионе Восточной Европы и Центральной Азии приходится на Россию – 1,8 млн. На втором месте – Украина (317 тысячи), на третьем – Казахстан, где наркотики употребляют более 94 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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