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Понедельник, 11 июля 2022, 14:24 мск

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Министров правительства РФ обязали отчитываться перед Госдумой о ходе импортозамещения

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Профильные министры правительства РФ должны будут в своих отчётах перед Госдумой отдельно докладывать о ходе импортозамещения. Об этом шла сегодня речь на заседании Совета нижней палаты российского парламента.

«Совет ГД обсудил вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении. Совет подтвердил требование к министрам о выделении отдельного блока в отчетах в ходе «правительственных часов» и при взаимодействии с профильными комитетами», – говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил особое внимание комитетов на важность детальной проработки этого направления, отметив, что больше всего вопросов – к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Во время осенней сессии министр будет приглашен в нижнюю палату парламента для обсуждения с ним законодательного обеспечения развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Ранее, подводя итоги весенней сессии, Володин заявил, что уже в сентябре Госдума может начать оценивать работу министров в том числе по новому критерию – успешности ведомств в импортозамещении.

Кроме того, в парламентской пресс-службе пояснили причину созыва на 15 июля внеочередного заседания Госдумы. «Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», – говорится в сообщении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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