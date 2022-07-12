«Полезных европейских идиотов не жаль»: Медведев оценил обвал курса евро

Вашингтон и Лондон «развели европейцев, как напёрсточники», заставив ввести антироссийские санкции, и теперь Европа пожинает плоды необдуманных решений. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале падение курса евро относительно доллара.

«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», – отметил Медведев.

По его мнению, дешевеющая европейская валюта является отличным маркером того, кто платит за украинский кризис.

«Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как напёрсточники. Известно, что война есть продолжение политики другими средствами. Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции. В Белом доме эту формулу, в отличие от брюссельских псов войны, знают, видимо, несравненно лучше. Себя любимых они наказывают гораздо реже, долго вымеряя последствия. А вот «полезные европейские идиоты» пострадали по милости американцев куда сильнее. Но их совсем не жаль, поскольку именно русофобы из ЕС развязали гибридную войну с Россией и открыли против нас широкий экономический фронт», – заявил зампред Совбеза.

В то же время, как считает Медведев, для России важна не платёжеспособность Европы, а адаптация собственной экономики к новым сложным условиям. Лучшей защитой «от протухающего евро» может стать переход на новые способы оплаты в торговле с надёжными партнёрами, включая использование национальных валют.

«В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!» – заключил Медведев.

Сегодня курс евро сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года. К 12:50 мск курс евро к доллару снижался до $1,0006. В то же время на Московской бирже курсы «американца» и «европейца» также сравнялись на уровне около 59,3 рубля, что также стало рекордом за 20 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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