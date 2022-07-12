Россияне закупили рекордный объем валюты

Жители России с апрелдя по июнь купили валюту на бирже на 0,4 трлн рублей, что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет. Об этом свидетельствуют данные Банком России.

«Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн руб. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах – 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно», – говорится в публикации на официальном сайте регулятора.

Как отметил ЦБ, в апреле-июне наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе. Фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые банки (13 кредитных организаций, на долю которых приходится 77% активов банковского сектора России), в основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами.

Стоит отметить, что сегодня курс евро сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года. К 12:50 мск курс евро к доллару снижался до $1,0006. В то же время на Московской бирже курсы «американца» и «европейца» также сравнялись на уровне около 59,3 рубля, что также стало рекордом за 20 лет.

Москва, Светлана Антонова

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