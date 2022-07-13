«Хотим даром»: Байден пообещал не оставлять попытки ограничить цены на русскую нефть

США с европейскими союзниками продолжат попытки установить предельные цены на российскую нефть. Об этом говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Прежде всего, я продолжу делать все возможное, чтобы добиться снижения цен на бензин (в США). Я продолжу историческое высвобождение нефти из нашего стратегического резерва. Я продолжу работать с нашими европейскими союзниками, чтобы установить предельные цены на российскую нефть, сократив Путину прибыли от продажи нефти. И я продолжу работать с американской нефтяной и газовой промышленностью, чтобы ответственным образом увеличить объемы добычи. США уже добывают 12,1 млн баррелей нефти в сутки и находятся на пути к тому, чтобы побить рекорды», – заявляет американский президент (цитата по ТАСС).

При этом он заверил, что борьба с инфляцией является для него «высшим приоритетом».

Отмечается, что заявление Байдена было обнародовано пресс-службой Белого дома в связи с тем, что темпы инфляции в США побили по итогам июня очередной рекорд (9,1%), то есть достигли максимума с ноября 1981 года.

Вашингтон, Андрей Дорофеев

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