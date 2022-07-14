«Рабочая кризисная ситуация»: Песков раскрыл подробности вокруг проблем с калининградским транзитом

В ситуации с транзитом грузов в Калининград остаются нерешенные вопросы, по которым Россия продолжит контакты с европейцами. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответ на которые предстоит найти в ходе диалога», – сказал он, отвечая на вопрос, намерены ли в Кремле добиваться полного решения проблемы.

Оценивая действия ведомств и конкретных чиновников, участвующих в решении проблемы, Песков заметил, что они «выполняют свои рабочие функции».

«Это рабочая ситуация, кризисная ситуация. Механизм работает достаточно скоординированно, отлажено. Еще раз повторяю: нужно будет продолжать эту работу, она не завершена еще», – заключил пресс-секретарь главы государства, слова которого цитирует ТАСС.

Литва 18 июня прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов РФ в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Под запрет попало около 50% номенклатуры перевозимых грузов. Российские власти назвали эти ограничения незаконными.

В среду Еврокомиссия дала разъяснения для стран – членов ЕС по транзиту в Калининград, согласно которым сохраняется запрет на транзит товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, при этом снимаются ограничения на транзит для железнодорожного транспорта при соблюдении контроля за грузами. Губернатор региона Антон Алиханов позже пояснил, что решения Еврокомиссии по транзиту грузов в Калининградскую область сняли 80% ограничений.

Москва, Андрей Дорофеев

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