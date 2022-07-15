«Ну, чего они ждут?» Госдума утвердила нового вице-премьера РФ с расчетом на решение финансово-экономических проблем страны

Сегодня Госдума на внеочередном пленарном заседании утвердила на должности заместителя председателя правительства РФ главу министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», назначение поддержали все парламентские фракции, подчеркнув необходимость более эффективной работы по созданию технологического суверенитета страны, усиление которого зависит и от других министерств.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на важность возрождения стандартизации как основы создания конкурентоспособности производства. «К сожалению, ваш предшественник министр промышленности будучи ио небольшой промежуток времени похоронил техрегулирование. Если мы не вернемся к стандартизации, мы конкурентоспособность вряд ли вернем. Стандартизация и конкурентоспособность держится на интеллекте инженера. Нам необходимо вернуться к советской системе подготовки инженерных кадров – для этого надо, чтобы мы подняли материальный и другой авторитет инженера в обществе», – отметил он.

«Министерство провело колоссальную работу за эти четыре месяца по анализу ситуации возможности импортозамещения. В этом зале некоторые велеречивые авторы бюджетных правил обвиняли Дениса Валентиновича во всех смертных грехах. Но без денег ничего не бывает… Вот если бы мы эти отобранные у нас 300 млрд долларов да запустили в импортозамещение – у нас бы не было проблем сегодня. И сегодня, с моей точки зрения, вместо разговоров о бюджетном правиле, Денис Валентинович, надо посмотреть опыт, каким образом мы делали индустриализацию в 40-х и как мы восстанавливали страну после войны», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий также отметил опыт недружественных стран, где 70% инвестиций в основной капитал занимает банковский кредит под нулевой или даже минусовой процент. «Надо посмотреть, как нам реализовать технологии строительства предприятий – прежде всего, комплектующих и критических с применением бюджетного финансирования через банки. Мы ведь понимаем, через 3-5 лет это даст и товарную массу или погашение всякой инфляции. Но пока мы свои деньги канализируем. Ну, какая разница, будут это доллары или юани, если завтра юань вдруг чего-то там или владельцы юаней поссорятся с нами. Поэтому нам надо создавать независимость через свое производство критически необходимого и нужного товара», – констатировал Коломейцев.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны дал несколько конкретных предложений по ускорению импортозамещения и улучшению экономической среды, которые входят в компетенцию, в том числе, других министерств. «Первое, что нужно делать, – это снижать ключевую ставку. Сегодня ключевая ставка не позволяет фактически развиваться кредитованию. Она завышенная, снижать ее нужно до уровня 4-4,5%. Все вроде с этим согласны, все понимают, что нужно снижать ставку… Не понимаю, чего ждет Центральный банк? Ну, чего они ждут? Пока у нас вообще начнут предприятия останавливаться?» – заявил он.

Парламентарий также считает, что нужно «минимизировать последствия санкций против нашей внешнеэкономической деятельности, что привело уже к реально завышенному курсу рубля». «Металлурги только что отчитались. У них экспортные контракты с рентабельностью минус 20-40%. Задумайтесь! Если бы курс рубля вернулся к 24 февраля, до начала специальной военной операции (СВО), они бы были все рентабельные, и у нас такой ситуации с загрузкой металлургии не было бы. Предприятия, которые высокотехнологичную продукцию производят, тоже в убыток себе продают сегодня при этом курсе. Единственный, кто от этого выигрывает, – это импорт из Китая. Который даже там, где действуют антидемпинговые пошлины, – они их обходят. Поэтому следующее наше предложение: закрыть лазейки, которые позволяют обходить антидемпинговые пошлины… такая продукция, фактически контрафакт захватывает рынок. Ну, этому надо положить конец. Это полномочия Минэкономразвития. Предыдущие – ЦБ, Минфин», – пояснил депутат.

«Мы предлагаем отменить налоговый маневр в нефтяной отрасли, отменить акциз на жидкую сталь, снизить ставки НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. Такие поправки мы вносили. Они не были поддержаны – в правительстве нам говорят, давайте до осени подождем. Ну да, подождем, когда у нас половина предприятий в металлургии остановится, а потом что будем делать? Где мы потом этих специалистов будем набирать?» – сказал Гартунг.

В то же время лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, в свою очередь, предложил «начать смотреть за послевоенный горизонт: какую мы хотим экономику, какую страну?» «СВО, рано или поздно, решит свои задачи. Нам надо начинать специальную экономическую операцию, чтобы экономику форсировать. Надо эффективней и чаще использовать механизм контрсанкций, создать свою контрэкономику. Если старые правила игры в мире закончились, если противник жульничает, переворачивает доску, – надо создавать свои правила. Кстати, я бы предложил со временем пересмотреть сам термин импортозамещение. Нужно не замещать рынки, а их отвоевывать. От того, что вместо импорта с Запада к нам придет импорт с Востока, – мы не станем сильнее. Нам нужно свою промышленность развивать», – заявил он.

«Более точный ориентир, может, даже компас на долгие годы для нас может стать слово экспансия. Экономическая, технологическая, культурная экспансия сначала на внутреннем рынке, потом на наших традиционных рынках СНГ, в странах, где мы уже много поставляем и, самое главное, на новых рынках. В этих стенах за год, что я работаю, я несколько раз слышал выражение крылатое – то, что в России есть только два союзника – армия и флот. Я считаю, что у нас есть и третий союзник – это наша промышленность», – заключил Нечаев.

В итоге Госдума утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ. Ранее президент Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11 за счет главы Минпромторга.

Москва, Мария Соколова

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