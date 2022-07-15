Статус ветеранов боевых действий присвоен пограничникам – участникам СВО

Пограничники – участники специальной военной операции на Украине получили статус ветеранов боевых действий. Соответствующие поправки в федеральный закон «О ветеранах» приняли сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания депутаты Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Принятие соответствующих изменений в законодательство позволит повысить уровень социальной защищенности сотрудников пограничной службы. Речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обратив внимание, что этот вопрос поднимался на встрече президента России с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля.

По словам Володина, пограничники «вносят свой вклад в обеспечение безопасности наших граждан и заслуживают поддержки государства».

Также пограничникам – участникам специальной военной операции дадут статус инвалида боевых действий, если они получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении вышеназванных задач.

В соответствии с законодательством ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры соцподдержки, в том числе на ежемесячные денежные выплаты. Также они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.

Ранее статус ветерана и инвалида боевых действий был предоставлен лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Это позволило распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Кроме того, в ходе весенней сессии был принят закон, наделяющий статусом ветеранов боевых действий гражданских специалистов, участвующих в СВО. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Еще одна принятая депутатами инициатива защитила от списания кредиторами боевые выплаты, которые положены участникам специальной военной операции.

Москва, Андрей Дорофеев

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