российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 июля 2022, 18:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Нелишние люди: Дума приняла законопроект о целевом наборе в вузы

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума одобрила в первом чтении поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ» в части совершенствования механизма целевого приема в вузы и целевого обучения. Соответствующее решение принято сегодня депутатами на внеочередном пленарном заседании, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Предлагаемые нормы впервые сделают систему максимально прозрачной, обеспечив принцип доступности, равного права, открытого, конкурсного поступления на целевое обучение абсолютно для всех выпускников школ. Реализация норм законопроекта позволит работодателям принимать активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов, проводить отбор лучших и формировать требования к успеваемости студента. Выпускники школ, в свою очередь, получат дополнительные возможности для поступления в вузы и будут обеспечены гарантированным рабочим местом. У высших учебных заведений появятся новые конкурентные преимущества», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для реализации концепции предлагается использовать уже созданный сервис «Поступление в вуз онлайн». Это позволит подать заявку на целевое обучение через портал «Госуслуги».

Все заявки работодателей и конкурсы на обучение будут публичными, а для абитуриентов будет действовать широкая система информации о предоставляемых возможностях. Выпускники смогут выбрать образовательное учреждение, узнать условия конкурса, ознакомиться с договором и отправить отклик на место. Также в открытом доступе будет размещаться информация о работодателе, с которым после обучения выпускник заключит трудовой договор.

Наряду с бюджетным целевым набором законопроект также предлагает ввести открытый и доступный всем целевой набор в высшие учебные заведения за счет частных инвестиций. Кроме того, резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока также смогут готовить для себя кадры.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Статус ветеранов боевых действий присвоен пограничникам – участникам СВО / «Ну, чего они ждут?» Госдума утвердила нового вице-премьера РФ с расчетом на решение финансово-экономических проблем страны / «Это форменное безобразие»: в Госдуме возмущены, что оптовые цены на бензин падают, а на АЗС – растут / Министров правительства РФ обязали отчитываться перед Госдумой о ходе импортозамещения / Повестка дня не разглашается: Госдума соберется на внеочередное заседание / Вассерман назвал Екатеринбург городом, где процветает гомосексуализм / «Лечить мусорную опухоль примочками»: Госдума разрешила регионам нанимать операторов ТКО без конкурса / «Просто наблюдают и фиксируют…» в Госдуме раскрыли суть «работы» ЦБ и экономического блока правительства РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Наука, Общество, Россия, Госдума,