Нелишние люди: Дума приняла законопроект о целевом наборе в вузы

Госдума одобрила в первом чтении поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ» в части совершенствования механизма целевого приема в вузы и целевого обучения. Соответствующее решение принято сегодня депутатами на внеочередном пленарном заседании, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Предлагаемые нормы впервые сделают систему максимально прозрачной, обеспечив принцип доступности, равного права, открытого, конкурсного поступления на целевое обучение абсолютно для всех выпускников школ. Реализация норм законопроекта позволит работодателям принимать активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов, проводить отбор лучших и формировать требования к успеваемости студента. Выпускники школ, в свою очередь, получат дополнительные возможности для поступления в вузы и будут обеспечены гарантированным рабочим местом. У высших учебных заведений появятся новые конкурентные преимущества», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для реализации концепции предлагается использовать уже созданный сервис «Поступление в вуз онлайн». Это позволит подать заявку на целевое обучение через портал «Госуслуги».

Все заявки работодателей и конкурсы на обучение будут публичными, а для абитуриентов будет действовать широкая система информации о предоставляемых возможностях. Выпускники смогут выбрать образовательное учреждение, узнать условия конкурса, ознакомиться с договором и отправить отклик на место. Также в открытом доступе будет размещаться информация о работодателе, с которым после обучения выпускник заключит трудовой договор.

Наряду с бюджетным целевым набором законопроект также предлагает ввести открытый и доступный всем целевой набор в высшие учебные заведения за счет частных инвестиций. Кроме того, резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока также смогут готовить для себя кадры.

Москва, Андрей Дорофеев

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