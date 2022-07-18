Решили не рисковать: в Европе утвердили новые санкции против России

Новый пакет антироссийских санкций, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей, согласовали сегодня главы МИД стран Евросоюза. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», – заявил он.
Сийярто также отметил, что, «несмотря на усилия некоторых государств – членов ЕС», в новый пакет не включены санкции против «Газпромбанка», через который проходят платежи за поставки российского газа в Европу.
В новый пакет санкций против РФ, согласованный главами МИД ЕС в Брюсселе, включены 48 физических лиц. В список вошли один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.
Новые санкции ЕС включают также ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит.
Брюссель, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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