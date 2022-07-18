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Понедельник, 18 июля 2022, 18:27 мск

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Решили не рисковать: в Европе утвердили новые санкции против России

Фото: ec.europa.eu

Новый пакет антироссийских санкций, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей, согласовали сегодня главы МИД стран Евросоюза. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», – заявил он.

Сийярто также отметил, что, «несмотря на усилия некоторых государств – членов ЕС», в новый пакет не включены санкции против «Газпромбанка», через который проходят платежи за поставки российского газа в Европу.

В новый пакет санкций против РФ, согласованный главами МИД ЕС в Брюсселе, включены 48 физических лиц. В список вошли один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.

Новые санкции ЕС включают также ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит.

Брюссель, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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