Биржевой курс доллара вновь упал ниже 55 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 55 рублей, евро упал ниже отметки в 56 рублей.

К 15:03 мск «американец» продавался по 54,8825 рубля, евро – по 55,9825.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,5616 рубля, евро – 57,1526.

Ранее в правительстве РФ неоднократно заявляли, что занимаются проблемой укрепления рубля практически в круглосуточном режиме, поскольку завышенный курс национальной валюты может негативно отразиться на пополняемости бюджета и уже отрицательно сказывается на рентабельности экспортоориентированных компаний.

Москва, Светлана Антонова

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